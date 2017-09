ASSE : La gourmandise de Bamba agace à tous les niveaux

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis son retour de prêt cet été, Jonathan Bamba a pris une nouvelle dimension à l’AS Saint-Etienne. Ce dont l’attaquant de 21 ans est bien conscient.

Sollicité par ses dirigeants en vue d’une prolongation, l’ancien joueur d’Angers a mis la barre haut en réclamant un salaire mensuel de 150 000 euros. On est loin des 30 000 euros brut (hors primes) offerts par le club stéphanois qui lui propose une augmentation de 10 000 euros brut par mois. Autant dire que les deux parties sont éloignées, d’où l’interruption des négociations depuis fin juillet.

De son côté, Bamba, dont la valeur est estimée entre 5 et 8 M€, patiente avant le retour de ses supérieurs qui devront réagir sachant que son contrat expire en juin prochain. En attendant, l’international Espoirs français tente de soigner ses stats (4 buts et 1 passe décisive en L1), « parfois trop au goût de ses coéquipiers », indique le journal L’Equipe. Sur le terrain et au sein de la direction, le cas Bamba pourrait donc devenir un réel problème et perturber le bon début de saison des Verts.