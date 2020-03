ASSE : La fête est finie, Puel ramène les Verts à la réalité

Dans : ASSE.

Claude Puel l'a rappelé ce samedi, la qualification de l'AS Saint-Etienne pour la finale de la Coupe de France ne doit pas faire oublier que l'essentiel c'est le maintien en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne doit vite revenir les pieds sur terre sous peine d’avoir une sacrée gueule de bois dimanche. Trois jours après l’énorme communion avec le Peuple Vert dans un stade Geoffroy-Guichard rouge de plaisir suite à la qualification arrachée à l’ultime minute contre Rennes pour la finale de la Coupe de France, les joueurs de Claude Puel doivent battre Bordeaux pour espérer mieux respirer en Ligue 1. Car en Championnat, l’ASSE est toujours au bord du gouffre et les trois points face aux Girondins sont indispensables. L’entraîneur de Saint-Etienne est bien conscient que l’euphorie est totale depuis jeudi, mais il souhaite que son équipe ne se perde pas en route vers le Stade de France.

Ce samedi, à la veille d’ASSE-Bordeaux, Claude Puel a donc remis les choses dans l’ordre. « Le fait de se qualifier, de faire un tel match, dans les têtes c'est bien. En général, on récupère plus vite. Mais il ne faut pas rester trop longtemps en lévitation et il faut très vite se reconcentrer. Le fil rouge, c'est le championnat, c'est la compétition la plus importante. On a une parenthèse un peu enchantée en Coupe de France mais ce n'est pas le plus important. Il faut prendre des points. Le match contre Bordeaux devra se jouer surtout dans les têtes, si on a quelques difficultés physiques. Il faudra être costaud face à une équipe qui a eu toute la semaine pour préparer cette rencontre. Les équipes ont mis le bleu de chauffe, toutes les formations sont en mode combat », a rappelé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui ne souhaite pas que la finale contre le PSG soit déjà dans l’esprit de ses joueurs et que cela les empêche de tout donner en Ligue 1.