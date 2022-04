ASSE : La dernière désillusion du mercato, ça fait mal

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Au mercato hivernal, Saint-Etienne a multiplié les signatures afin d’offrir à Pascal Dupraz un effectif capable de se maintenir en Ligue 1.

Falaye Sacko, Enzo Crivelli, Eliaquim Mangala ou encore Sada Thioub et Paul Bernadoni ont rejoint l’ASSE lors du mercato hivernal. C’est également le cas de Joris Gnagnon, ancien défenseur du Stade Rennais mais également du FC Séville. Sur le papier, la venue du défenseur ivoirien devait apporter de la solidité et de l’expérience à l’arrière garde des Verts. Mais cinq mois après son arrivée dans le Forez, Joris Gnagnon n’a toujours pas disputé le moindre match avec l’ASSE. Et selon les informations du journal L’Equipe, les Verts ont définitivement fait une croix sur Joris Gnagnon, qui pourrait terminer la saison sans avoir disputé un seul match avec Saint-Etienne. En cause : la méforme incroyable de Joris Gnagnon, qui a signé à l’ASSE en dépit d’un surpoids de près de 20 kilos.

Gnagnon, 0 match à l'ASSE en fin de saison ?

Le fiasco est incroyable pour les dirigeants de l’AS Saint-Etienne, lesquels se ridiculisent une fois de plus avec le dossier Joris Gnagnon. En toute logique, l’ancien défenseur du Stade Rennais et du FC Séville ne devrait pas être conservé par les Verts à l’issue de la saison, alors que son contrat expirera au mois de juin. Pour le staff de Pascal Dupraz, il s’agit évidemment d’une énorme désillusion dans la mesure où l’ex-entraîneur de Toulouse et du SM Caen comptait sur Joris Gnagnon pour former une défense solide et expérimentée avec l’autre recrue hivernale, Eliaquim Mangala. L’ex-défenseur du FC Porto et de Manchester City, qui n’affichait heureusement pas une méforme comme Joris Gnagnon, a enchainé les matchs avec les Verts. Malheureusement, le pari n’est pas vraiment gagnant dans la mesure où Mangala affiche un niveau de jeu très loin de celui qui était le sien ces dernières années sur les terrains de Premier League.