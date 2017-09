ASSE : La Coupe d’Europe offerte sur un plateau, Romeyer y croit

Dans : ASSE, Ligue 1.

Lancée dans un nouveau cycle avec le coach Oscar Garcia, l’AS Saint-Etienne espère retrouver la Coupe d’Europe l’année prochaine.

Rien d’impossible au vu du début de saison des Verts, quatrièmes de Ligue 1 avant la 8e journée. En tout cas, Roland Romeyer affiche ses ambitions même s’il sait que certains concurrents possèdent un effectif plus compétitif. Mais le co-président de l’ASSE, optimiste, compte notamment sur le malheur de ses rivaux. Et sur les performances des Verts bien sûr.

« Nous devons être lucides. Le club a une identité, une histoire et nous avons une ambition pour une ville de football d'atteindre chaque année la qualification en Coupe d'Europe, a confié le dirigeant à La Tribune. Au départ, nous versions des primes aux joueurs, si nous terminions la saison à la 9e place. Aujourd'hui, celles-ci sont versées si nous atteignons la 5e place. Le projet est donc ambitieux, mais réaliste, d'autant plus que nous avons déjà réussi à surperformer quatre années de suite, en jouant l'Europe. Notre objectif est d'y rester alors même que la concurrence est rude.»

Romeyer prédit la chute des concurrents

« En ne jouant cette année que le championnat et les compétitions nationales, nous pouvons y parvenir. Des clubs sont mieux armés que l'AS Saint-Etienne, mais certains laisseront des plumes en Coupe d'Europe, quand d'autres ont injecté beaucoup d'argent, mais réalisent un début de championnat compliqué, a rappelé Romeyer. Je pense ainsi que nous avons une opportunité à saisir même avec nos moyens. La concurrence pour atteindre les six premières places sera difficile, mais il est possible que nous y arrivions. » Pour cela, il faudra devancer des clubs comme Nice, Lyon, Marseille ou Bordeaux.