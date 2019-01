ASSE : L'OL préféré aux Verts, l'ASSE refuse la polémique

Dans : ASSE, Mercato, OL.

On l'a appris lundi, après son prêt de six mois en Ligue 2 au Gazélec Ajaccio, Boubacar Fofana rejoindra l'été prochain l'Olympique Lyonnais où le jeune attaquant de 20 ans a déjà signé un contrat de 4 ans. Jusque-là rien d'exceptionnel, sauf que Boubacar Fofana évolue au club de l'AS Saint-Priest qui a noué un partenariat avec l'AS Saint-Etienne et dont le président n'avait pas eu que des mots doux à l'encontre de Jean-Michel Aulas. Cependant, du côté de l'ASSE on ne veut pas polémiquer sur ce sujet, estimant que c'était au joueur de choisir où il souhaite évoluer et pas à Saint-Priest de lui imposer une future destination.

C'est ce qu'a expliqué un dirigeant des Verts dans Le Progrès. « Partenariat ou non, on ne peut pas forcer un joueur à signer chez nous. De toute façon, on a préféré ne pas pousser plus loin les discussions », reconnaît l'AS Saint-Etienne. Selon le quotidien régional, même si du côté de l'Olympique Lyonnais on affirme ne rien avoir versé à Saint-Priest pour cette opération, l'OL pourrait en fait avoir lâché 0,5ME pour s'offrir Boubacar Fofana. Reste à savoir si à l'avenir l'ASSE ne regrettera pas que son partenaire ait accepté un deal avec Lyon pour un attaquant ayant un gros potentiel.