ASSE : L'OL n'était pas plus fort, Sainté ne digère pas sa défaite

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

De l’avis de la quasi-totalité des observateurs, l’Olympique Lyonnais n’a pas brillé lors du derby contre l’AS Saint-Etienne.

Et forcément du côté des Verts, on a d’énormes regrets après cette courte défaite sur la pelouse du Groupama Stadium. Pas vraiment dans un grand soir face aux Gones, Loïs Diony a notamment fait remarquer que l’équipe de Bruno Genesio n’avait pas été plus forte que celle de Jean-Louis Gasset, vendredi. Mais il reconnaît également que l’OL est une grande équipe, et que c’est précisément pour cela qu’il a réussi à l’emporter malgré sa mauvaise prestation du soir.

« C’est frustrant. Les Lyonnais sont heureux. Nous, on rentre à la maison sans rien : sans un point, sans sourire. C’est vraiment rageant car ils n’étaient pas plus forts que nous et je ne pense pas qu’ils méritent cette victoire. Est-ce qu’on nous a oublié un penalty ? Peut-être… Ce sont des choses à vérifier et à débattre. La VAR marche-t-elle vraiment ou pas ? On a deux belles têtes. Il y a deux superbes arrêts de Lopes. Sur certains matches, c’est deux têtes et deux buts. Là, ça fait deux arrêts et une défaite 1-0. Lyon a montré que c’était une grande équipe, capable de tout. On s’attendait à une réaction de leur part. Ça a été le cas. Eux ont marqué sur un corner où Denayer fait la différence » a regretté un Loïs Diony terriblement déçu, qui a bien du mal à digérer la défaite de l’ASSE. Comme l’ensemble des supporters foréziens…