ASSE : L'hallucinante attaque de Rothen contre Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

On ne sait pas si Ghislain Printant écoute RMC, mais si c'est le cas, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a du avoir du mal à contenir sa colère en entendant les propos de Jérôme Rothen. Le consultant, qui a connu l'actuel coach des Verts lorsque les deux étaient à Bastia, s'est livré à un réquisitoire sans détour contre celui qui la saison passée était l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Pour Jérôme Rothen, l'ASSE va droit dans le mur avec un entraîneur, même s'il espère tout de même que ce ne sera pas le cas.

Et JR de se montrer impitoyable. « Ghislain Printant, je l’ai connu à Bastia, il s’occupait du centre de formation et je n’ai rien contre l’homme, mais il va peut-être m’en vouloir. Je reste tout de même sceptique sur sa capacité à entraîner une équipe de très haut niveau. A 58 ans, un âge avancé, il a très peu d’expérience, et c’est une grosse prise de risque pour Saint-Etienne. A Bastia, dans un premier temps il a eu des résultats et après le groupe s’est effondré et n’en pouvait plus. Certains joueurs n’appréciaient pas sa façon de parler. Cette personnalité, il l’a toujours. En tant qu’entraîneur-adjoint, il était canalisé (...) Là c’est lui le numéro 1, il va devoir faire des choix et les expliquer. Là ça va, une victoire et un nul ça tourne, quand il y aura des périodes compliquées, comment va-t-il gérer son vestiaire ? (...) Je suis très sceptique, mais je souhaite qu’il réussisse », a expliqué un Jérôme Rothen, qui ne va pas se faire que des amis du côté de Saint-Etienne.