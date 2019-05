ASSE : L'été sera chaud à Sainté, il y a de quoi baliser

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Après trois ans sans Coupe d’Europe, l’AS Saint-Etienne disputera l’Europa League la saison prochaine. Quatrième de L1, le club forézien a atteint ses objectifs. Cela étant, l’été sera chaud et mouvementé suite au départ de Jean-Louis Gasset. Un départ difficile à combler, et qui inquiète au plus haut point Jonathan MacHardy, lequel a également évoqué l’endettement du club ainsi que les tensions en interne entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Autant de problèmes qui laissent penser que l’avenir n’est pas forcément rose pour l’ASSE…

« Là, l’ASSE, c’est le départ de Gasset, qui a fait de très belles choses… Le départ de Rocheteau… Il y a aussi cette non-qualification en Ligue des Champions et les départs annoncés… Pourtant il y a des joueurs de qualité, une formation florissante, et un public. Ça donne un club attractif. Mais Gasset part, et les guéguerres internes reviennent. Entre Romeyer et Caïazzo, Paquet est pris en tenaille entre les deux. L’équilibre qu’il y avait avec Gasset est parti. On est en fin de saison, et on ne sait toujours pas dans quelle ligne l’ASSE va se diriger… Sainté a aussi besoin d’argent, avec un endettement de 15-20 ME. Et maintenant, il y a cette incertitude sur le poste d’entraîneur. Alarmiste ? Peut-être pas. Car il y a des bases solides. Mais la situation est préoccupante » a expliqué le consultant de RMC, qui guettera avec beaucoup d’attention ce qui passera à Saint-Etienne dans les prochaines semaines.