ASSE : L'ASSE voit flou sur ces priorités du mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Pour l'instant, l'AS Saint-Etienne a procédé à un vaste dégraissage en matière de mercato, les Verts étant déterminés à ne pas avoir un effectif trop pléthorique lorsque Jean-Louis Gasset et ses joueurs reprendront le chemin de l'entraînement en fin de semaine. Oui mais voilà, il va tout de même falloir recruter histoire de ne pas revivre les mêmes tourments que la saison passée, le mercato estival 2017 de l'ASSE ayant été clairement un gros échec sportif et financier.

Alors, ce dimanche, l'heure est encore aux interrogations sur les futurs choix du staff et des dirigeants de l'AS Saint-Etienne comme le constate Le Progrès. « À quelques jours de la reprise de l’entraînement, vendredi, il serait bon qu’une ou deux recrues viennent éclaircir les contours d’une équipe qui repose, pour l’heure, sur une bonne base défensive (...) Dans les deux autres compartiments du jeu, c’est le flou et beaucoup d’interrogations auxquelles il faudra répondre. Quid de M’Bengue, M’Vila, Selnaes, Tannane, Beric, Diony, du retour de Cabella et des renforts aux noms ronflants annoncés (Valbuena, Gameiro) ? Si besoin, pour rappeler à ses obligations la cellule de recrutement, rappelons lui le message subliminal lancé si souvent par le public du Chaudron : « On veut une équipe digne de son public. ». Celle que Gasset a réussi à constituer l’hiver dernier », rappelle le quotidien régional. L'ASSE a jusqu'au 31 août pour répondre à ces questions, mais forcément le plus vite sera le mieux.