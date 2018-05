ASSE : L'ASSE veut attaquer l'Oncle Picsou en justice !

Dans : ASSE, Ligue 1.

En négociations exclusives avec Peak6, l’AS Saint-Etienne a mis un terme aux discussions avec le fonds d’investissement américain. Mais pourquoi ce rebondissement ?

« C’est une histoire de fous, une histoire de gens qui ne tiennent pas leurs engagements, qui sont sans foi ni loi », a raconté Bernard Caïazzo sur France Bleu. Et pour cause, la direction stéphanoise s’est aperçue que le projet de l’investisseur avait changé au fil des discussions. Tout à coup, le budget ainsi que les ambitions présentés ont été revus à la baisse.

« Les investissements étaient bien inférieurs à ce qui avait été promis. On nous parlait de concurrencer l’OL, l’AS Monaco ou l’OM. Quand a on vu en réalité ce qu’ils voulaient mettre, c’est un manque d’ambition, a dénoncé le président des Verts. (…) Si c’est pour laisser l’ASSE à des gens qui vont mettre les mêmes moyens qu’à Nice, Rennes ou Bordeaux, des moyens que nous aussi on peut mettre... Ce n’est pas du tout le projet ambitieux sur lequel on s’était mis d’accord. » Autre point de désaccord, la situation de l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

L’intouchable Gasset

« Le deuxième point, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c’est quand ils nous ont dit : "il faut prévoir aussi les indemnités de licenciement de Jean-Louis Gasset." Ça pour nous, ce sont les valeurs historiques de l’ASSE, il est hors de question de les bafouer, a prévenu le dirigeant. Et ça a été une fin de non-recevoir total, même s’ils avaient mis 300 millions d’euros. (…) Nous ne faisons pas passer l’argent avant les valeurs humaines. Ça n’existe pas dans la région dans laquelle nous sommes. » C’est donc terminé avec Peak6 que l’ASSE va poursuivre en justice pour le préjudice, tout en continuant à chercher un repreneur.