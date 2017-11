ASSE : L'ASSE prend une décision radicale pour éviter un énorme problème

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Pour éviter tout débordement dans l'enceinte de Geoffroy-Guichard ce dimanche soir lors du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, le club vert a pris une décision radicale.

En février, lors du dernier derby entre l'ASSE et l'OL dans le Chaudron (2-0), Samuel Rustem, le Stadium Manager des Verts, avait été gravement blessé à un œil après avoir reçu un projectile stéphanois alors qu'il venait protéger Anthony Lopes, le gardien lyonnais étant venu saluer ses supporters en tribunes depuis la pelouse. Un acte répréhensible qui avait valu un match à huis clos ferme et total à Saint-Etienne. Mais pour éviter que cela se reproduise ce dimanche, alors que le derby entre Sainté et Lyon s'annonce tout aussi bouillant, surtout que 850 fans lyonnais seront en parcage, l'ASSE a décidé de remettre les filets de protection. Enlevés depuis l'Euro 2016, ils effectueront donc leur retour derrière les deux kops.

« Cette action, menée en concertation avec les groupes de supporters, prendra effet à compter de ce dimanche lors de la réception de Lyon », a lancé, dans un communiqué relayé par Le Progrès, l'ASSE, qui souhaite donc vivre un derby plus tranquille que l'an dernier en empêchant le jet de projectiles sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard.