ASSE : L'ASSE doit faire un choix décisif au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Après s’être attaché les services de Yann M’Vila et de Paul-Georges Ntep, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne travaillent d’arrache-pied pour obtenir le renfort défensif tant espéré par Jean-Louis Gasset depuis plusieurs jours. Ces derniers temps, plusieurs noms reviennent avec insistance, notamment celui de Neven Subotic. Le défenseur central du Borussia Dortmund est la priorité de Saint-Etienne, mais le club du Forez n’a pas (encore) trouvé d’accord avec le club allemand pour la mutation de l’international serbe.

En cas d’échec dans la piste Neven Subotic, les décideurs stéphanois pourraient bien relancer un international français en manque de temps de jeu : Mathieu Debuchy. La piste du défenseur d’Arsenal avait déjà filtré dans la presse en début de semaine. Mais visiblement, l’ASSE piste l’ancien latéral du LOSC pour le faire jouer en défense centrale, ou à droite avec un recentrage de Théophile-Catherine selon Yahoo Sports. « Saint-Etienne aimerait recruter les deux (Debuchy et Subotic), mais impossible financièrement » prévient le média, qui avance également que les indésirables Mbengue, Pogba et Söderlund ne croulent pas sous les offres. Et à Saint-Etienne comme ailleurs, il est nécessaire (voire impératif) de dégraisser avant de recruter.