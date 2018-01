ASSE : L'ASSE contacte l'OM pour tenter un coup au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

L'AS Saint-Etienne a clairement décidé de se renforcer lors de ce mercato hivernal, les dirigeants stéphanois ayant bien compris qu'il fallait passer par cette solution afin d'éviter la catastrophe. Et autre évidence, Jean-Louis Gasset veut des joueurs ayant de l'expérience, ce que la signature de Yann M'Vila a démontré. On ne va donc pas rajeunir les cadres chez les Verts, et cela pourrait se confirmer d'ici la fin du marché hivernal des transferts. Car ce samedi, L'Equipe affirme que l'ASSE a discuté avec l'Olympique de Marseille concernant un de ses joueurs.

Ce joueur de l'OM que l'AS Saint-Etienne convoite, c'est Rod Fanni. Ce dernier, qui sera en fin de contrat en juin prochain, négocie actuellement avec Jacques-Henri Eyraud la possibilité d'une rupture à l'amiable dès ce mois de janvier. En attendant, l'ASSE a donc pris des renseignement auprès des dirigeants marseillais, tout comme auprès du clan Fanni, mais les Verts ne sont pas les seuls à suivre l'expérimenté joueur marseillais. Trois clubs trucs seraient également entrés dans la danse, tout comme le FC Metz, le SM Caen et même l'Impact Montréal désormais entraîné par Rémi Garde. Autrement dit, rien n'est fait pour l'AS Saint-Etienne dans ce dossier, mais la formation stéphanoise est à l'affût.