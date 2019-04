ASSE : L'AS Saint-Etienne sur le podium, ce serait un miracle

Dans : ASSE, Ligue 1.

Profitant de son nul arraché à l'ultime seconde à Amiens (2-2), alors que Marseille et Lyon se sont inclinés, l'AS Saint-Etienne s'est rapproché de la troisième place occupée par son rival de toujours et a distance un peu plus l'OM. Mais pour Denis Balbir, qui s'exprime sur ButFootballClub, tout cela ne doit pas faire tourner la tête des supporters des Verts. Le journaliste de M6 admet que voir l'ASSE grimper sur le podium en fin de saison relève du miracle, même s'il veut un peu y croire.

« Dans le sprint final, Saint-Etienne n’a pas gagné samedi, c’est vrai. Mais leurs rivaux non plus donc c’est à moindre mal. Non seulement Lyon n’a pas distancé davantage l’ASSE mais l’écart a encore augmenté avec l’OM. Pour passer le cap du podium, cela risque quand même d’être dur. Sainté a joué après Marseille et Lyon et n’avait pas spécialement de pression à Amiens. Les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont pas saisi l’occasion de se rapprocher et ce n’est pas la première fois. Il ne faut pas se voiler la face : Sainté est à sa place en tant que quatrième de Ligue 1 et finir sur le podium aurait tout du miracle. Je ne dis pas qu’il ne faut pas se battre. Il faut avoir pour ambition d’aller chercher ce bonus. Avec les calendriers respectifs de fin de championnat, qui sait… Tant que c’est encore possible… », explique Denis Balbir, qui n'a jamais caché son penchant pour les Verts.