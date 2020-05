ASSE : L'AS Saint-Etienne refuse d'aider Lyon, le Qatar c'est non

Dans : ASSE.

Afin de préparer la reprise de la Ligue des champions, le PSG et l'OL rêvent d'un tournoi amical au Qatar. L'AS Saint-Etienne n'envisage pas d'y participer.

Le championnat de Ligue 1 2019-2020 étant désormais terminé, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais vont devoir attendre la reprise de la Ligue des champions sans pouvoir disputer le moindre match officiel. L’UEFA a déjà tablé sur un calendrier de reprise de la compétition inachevée, en août, et Lyon devra donc affronter la Juventus à l’Allianz Stadium en 8e de finale retour de C1 après cinq mois sans jouer. Idem pour le PSG déjà qualifié pour les quarts de finale de cette même épreuve. Mais vendredi, RTL annonçait que pour essayer d’avoir des matchs dans les jambes, un tournoi amical réunissant Paris, Lyon, Lille et Saint-Etienne était en cours d’organisation au Qatar en juillet prochain.

Cette hypothèse n’aura visiblement pas été étudiée très longtemps puisque ce samedi Le Progrès affirme que du côté de l’AS Saint-Etienne, aucun voyage vers Doha n’est prévu en juillet, et cela d’autant plus que le Qatar n’a pas rouvert ses frontières aux étrangers en pleine période d’épidémie de coronavirus. L’ASSE a même « démenti son implication dans un tel projet » précise le quotidien régional. Jean-Michel Aulas ne peut donc pas compter sur le soutien de ses deux vieux amis stéphanois que sont Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, est-ce vraiment une surprise ? En attendant, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais vont probablement devoir trouver une autre solution pour préparer la fin de la campagne européenne...si cette dernière a lieu.