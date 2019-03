ASSE : L'AS Saint-Etienne en tête d'un sondage qui fait rêver !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Réalisé par l'institut Ipsos, à la demande de la LFP et du syndicat Première Ligue, présidé par Bernard Caïazzo, un sondage va donner le sourire ce lundi à l'AS Saint-Etienne.

Dévoilée par Le Progrès, cette étude d'opinion fait des Verts le club qui a la meilleure image en France. 80 % des personnes interrogées déclarent avoir une bonne image de l’ASSE, soit 8 points de plus qu’en 2017-2018, 12 % ont une mauvaise image et 8 % sont sans opinion. Ce sondage a été réalisé auprès de 5013 Français qui suivent le football et sont âgés entre 16 et 75 ans.

Et forcément Bernard Caïazzo s'est réjoui de cette étude dont les résultats sont uniquement destinés aux clubs de Ligue 1, mais qu'il n'a pas résisté à faire partager. « Sur les 5 dernières saisons, l’ASSE est arrivée quatre fois en tête au classement des clubs de Ligue 1 qui ont la meilleure image. Les Français se reconnaissent dans le club au niveau des valeurs. L’ASSE n’est pas riche au niveau financier mais la richesse humaine est sa marque de fabrique. Dans l’opinion publique, c’est le plus important. L’ASSE est un club de dimension nationale. C’est la fiancée de la France du football comme c’est le cas de la Juve en Italie », confie, dans le quotidien régional, le co-président de l'AS Saint-Etienne.