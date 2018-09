ASSE : L'agent de Bamba répond à Paquet, et ça pique

Dans : ASSE, Mercato, LOSC, Ligue 1.

Après avoir été critiqué par Frédéric Paquet du côté de l'AS Saint-Etienne dans le dossier Jonathan Bamba, l'agent Samir Khiat a tenu à réagir avec tact.

« Jonathan Bamba a toujours exprimé la volonté de rester. Il a été irréprochable dans son comportement. Malheureusement pour nous, ce n’est pas lui qui a choisi, c’est son environnement qui a choisi pour lui et l’a envoyé là où il y avait des intérêts supérieurs pour eux ». Ces derniers jours, Frédéric Paquet tançait clairement l'agent de Jonathan Bamba, coupable selon lui de ne pas avoir respecté les désirs du joueur, vu qu'il souhaitait poursuivre sa carrière à l'ASSE. Une version que le clan Bamba a rejeté en bloc. En effet, Samir Khiat a sèchement répondu aux accusations du directeur général de Sainté, qui ne l'a même pas rencontré depuis son arrivée chez les Verts en janvier 2018.

« J’ai l’impression que Paquet n’a pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Il est nécessaire de bien faire les choses en amont, de se donner les moyens de garder le garçon. On n’a jamais rencontré Frédéric Paquet en l’espace de six mois. De janvier à juin, on a rencontré les dirigeants à plusieurs reprises, on a eu des échanges. Mais on n’a pas rencontré, ni eu au téléphone Frédéric Paquet. Le joueur et son entourage avaient, comme idée première, que Jonathan reste à Saint-Etienne. S’il avait voulu faire un choix financer, il ne serait plus à Saint-Etienne depuis bien longtemps puisqu’il aurait pu filer à la Juventus Turin à 17 ans. Il a pris le temps de la réflexion. Il savait que c’était trop tôt. Il aurait pu signer cet été dans différents clubs. Il a été sollicité par de grands clubs européens qui vont jouer la Coupe d’Europe. Il a préféré cette stabilité et son premier choix était de rester en France. Pour preuve, il a fait un choix sportif, il est resté en France. Sur la globalité du contrat, il a signé un contrat moins important à Lille que la dernière proposition de Saint-Etienne. À un moment, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres », a balancé, sur RMC, l'agent de Bamba, qui estime donc que Paquet aurait mieux fait de se taire dans ce dossier où il n'a visiblement pas voulu se mouiller.