ASSE : Konaté, Mounié, Waris… Qui pour enflammer Geoffroy-Guichard ?

Dans : ASSE, Mercato.

Après un début de mercato assez calme, du moins dans le sens des arrivées, l’AS Saint-Etienne a clairement passé la seconde.

Outre les prolongations actées ou en cours de finalisation, les Verts travaillent activement sur plusieurs pistes. L’une des priorités concerne le poste d’avant-centre où Loïs Diony n’a visiblement pas convaincu depuis son retour de prêt. Et l’on peut déjà affirmer que Robert Beric ne sera pas non plus le buteur de Jean-Louis Gasset la saison prochaine.

En effet, le club stéphanois négocie le transfert du Slovène avec Guingamp, révèle But. A l’EAG ou ailleurs, l’ancien joueur du Rapid Vienne partira bien à un an de la fin de son contrat. Reste à savoir qui sera son successeur. Comme évoqué ces derniers jours, l’ASSE étudie la piste Majeed Waris (26 ans, FC Porto), mais pas seulement. Saint-Etienne s’intéresserait surtout à Moussa Konaté (25 ans), l’attaquant auteur de 13 buts en Ligue 1 avec Amiens la saison dernière.

Le prix de Konaté

Seul problème, l’international sénégalais est estimé à 8 M€, un montant trop élevé pour les Verts qui devront bien vendre Beric pour envisager une telle opération. Enfin, le site de Peuple Vert annonce un intérêt pour Steve Mounié (23 ans), peut-être le dossier le plus compliqué étant donné que l’ancien Montpelliérain profite sûrement d’un salaire confortable à Huddersfield.