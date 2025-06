ASSE ‍: Kilmer Sports signe un énorme chèque ‍!

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne a effectué un basculement l’an passé. Les Verts sont passés sous le pavillon de Kilmer Sports Ventures. Et malgré une première année sportive compliquée en Ligue 1. Les propriétaires du club du Forez poursuivent les investissements.

L’AS Saint-Etienne repartira en Ligue 2 pour l’exercice 2025/2026. Si les Verts ont échoué à obtenir leur maintien en Ligue 1, la motivation et l’investissement de Kilmer ne semblent pas baisser d’un cran. Le propriétaire des Verts poursuit son plan mis en place lors du rachat du club et le club ne devrait plus naviguer à vue. Sportivement, le club du Forez tentera de retrouver rapidement l’élite du football français et les investissements sur le mercato sont réalisés en conséquence. Rarement un club de l’antichambre de la Ligue 1 n’a pu investir autant sur le marché des transferts. Surtout dans une période de flou pour le football français d’un point de vue financier avec la chute drastique des droits TV. Mais ce n’est pas le seul domaine où Kilmer Sports Ventures veut investir.

Les infrastructures vont bouger à Saint-Etienne

🚨 L’AEK Athènes CIBLE Dylan Batubinsika ! 💚🤍



Le défenseur de 29 ans souhaite quitter Saint-Etienne. Le club grec devrait bientôt faire une offre. 🇬🇷



(@lequipe) pic.twitter.com/tG6Q4iLPJM — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) June 20, 2025

Comme l’explique le média Envertetcontretous, la stratégie de Larry Tanenbaum et Kilmer est complétement différente des anciens propriétaires. Tout d’abord les droits commerciaux du club ont été rachetés à Sportfive pour environ dix millions d’euros. Le club va également moderniser son centre de formation. Un audit a été réalisé pendant la saison en Ligue 1 afin d’établir le plan de rénovation. L’ASSE Group a par ailleurs vu une augmentation drastique de son capital passant de 2,3 millions d’euros à 33,4 millions d’euros. Des chiffres qui doivent maintenant s’accorder avec les performances sportives. Le club va tenter de remonter cette saison dans l’élite du football français dans le but de se stabiliser.