ASSE ‍: Kilmer Sports se fait démolir

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne poursuit sa préparation pour le prochain exercice de Ligue 2. Les Verts possèdent toujours quelques interrogations sur ce mercato et le projet du club du Forez n'arrive pas à convaincre tous les suiveurs du ballon rond avant le coup d’envoi de cette nouvelle saison.

Le championnat de Ligue 2 sera lancé dans moins de deux semaines et les équipes ne semblent pas toutes prêtes à démarrer leur saison. Favori de cette édition 2025/2026, l’AS Saint-Etienne a pour ambition de retrouver l’élite du football français. Le club du Forez n’a par ailleurs pas encore terminé son mercato estival et possède encore quelques interrogations à quelques postes. L’actionnaire et propriétaire du club, Kilmer Sport Ventures peinent à convaincre sur son projet Data.

Saint-Etienne et la Data

🟢🟢 @FelixRouah sur la politique de "trading" de Saint-Etienne :



"En Ligue 2, il faut autre chose... Le gardien est blessé, Stassin veut partir, Davitashvili est très courtisé. On est fin juillet et Sainté n'a pas de colonne vertébrale." pic.twitter.com/xkBxNEoQwP — After Foot RMC (@AfterRMC) July 26, 2025

Dans l’After Foot, Felix Rouah, journaliste sur RMC n’est pas convaincu qu’un projet 100% data peut s’imposer chez les Verts. « La data, c'est devenu quelque chose à prendre en compte peu importe la philosophie du club. La data fait partie de la vie des clubs, tout le monde s’appuie dessus, c’est un outil. On aurait tort de se priver d’un outil qui a fait ses preuves, » explique-t-il avant d’ajouter. « Je ne pense pas que ce club de l’AS Saint-Etienne avec ce poids historique, ce public, cette exigence peut faire partie des clubs ou tu peux mettre en place un projet un peu hybride, un peu data comme cela. La greffe dans ce cas-là, je n’y crois pas trop. Le profil des clubs, des endroits et même des philosophies, des pays dans lesquels ça a marché, ce n’est pas trop la nôtre, ce n’est pas trop l’AS Saint-Etienne qui un peu comme Bordeaux se bat avec son histoire, » dévoile-t-il. Par la suite, il souligne l’importance de cette saison pour les supporters du club du Forez qui vivent des temps difficiles avec leur club. « Il ne faut pas oublier toute l’exigence autour de ce club. Les supporters de l’AS Saint-Etienne sont vraiment épuisés mentalement des dernières années, » conclut-il. Lors de la première journée, l’AS Saint-Etienne se déplacera à Laval pour lancer sa saison. En attendant, la formation d’Eirik Horneland attend d'autres renforts sur ce mercato.