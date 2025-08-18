ASSE ‍: Kilmer Sports compte de nouveaux associés très verts

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne envisage une remontée rapide en Ligue 1 en fin de saison. Les Verts sont prêts à changer aussi certaines choses au niveau de leur fonctionnement. De quoi sans doute ravir les fans du club.

L'ASSE n'a pas connu une remontée en Ligue 1 de tout repos la saison passée et veut rapidement revenir dans l'élite du football français. Les Verts possèdent l'un des plus gros budgets de Ligue 2 et leur projet a de quoi en séduire plus d'un. Le nouveau propriétaire du club, Kilmer Sports, veut rassurer les fans et observateurs stéphanois. Quitte à faire des avancées significatives pour certains. En effet, Kilmer Sports a décidé d'ouvrir la porte aux Socios...

L'AS Saint-Etienne fait confiance aux Socios Verts

Ce lundi, le mouvement les Socios Verts a annoncé son entrée dans le capital de l'AS Saint-Etienne. On pouvait notamment voir écrit dans le communiqué publié sur les réseaux sociaux : « Nous sommes fiers d’annoncer que nous venons d’obtenir un accord pour que Socios Verts puisse rentrer dans le capital de l’Association Sportive de Saint-Etienne. C’est un événement majeur pour l’actionnariat populaire en France et une fierté pour le Peuple Vert ! Pour cela nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de 150 000 € pour faire de vous via Socios Verts des actionnaires des Verts ! Rien n’est possible sans vous ! Devenons le club avec le plus grand nombre de Socios de France ! Ensemble, prouvons que la passion et l’engagement peuvent changer l’histoire ! C’est le moment d’honorer votre promesse de contribution ici. Merci à vous et allez les Verts ! ». Reste à savoir si l'appel sera entendu mais cela ne devrait pas avoir trop de mal à se faire. L'ASSE peut profiter d'une communauté de fans assez énorme qui souhaite ardemment un retour au plus haut niveau de leur club de coeur.