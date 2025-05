ASSE ‍: Kilmer sort le chéquier pour un premier gros renfort

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Désormais en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va plancher sur son mercato estival pour tenter de remonter dans l’élite du football français. À la peine défensivement cette saison en Ligue 1, les Verts pensent à recruter un nouveau gardien de but.

Avec 77 buts encaissés lors de l’exercice 2024/2025, l’AS Saint-Etienne a été la pire défense de France derrière Montpellier. Les Verts, en grande difficulté sur les lignes arrière, ont été relégués à l’issue de la dernière journée et d’une défaite contre Toulouse (3-2). Avec plus de deux buts encaissés en moyenne cette saison par match, le secteur défensif sera la priorité du mercato estival. Dans ce sens, un nouveau portier pourrait arriver dans le Forez cet été. Selon Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants stéphanois pensent à Robin Risser. Le jeune gardien de 20 ans sort d’une demi-saison pleine avec le Red Star en Ligue 2, couronnée par un maintien. Arrivé chez le promu en novembre 2024 en prêt en provenance de Strasbourg, Risser pourrait débarquer à Saint-Etienne cet été.

Larsonneur menacé ?

Saint-Etienne sur le point de sortir le chéquier pour payer un transfert afin de s’attacher les services de Robin Risser ?!!



C’est dans les petits papiers du board stéphanois !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 19, 2025

Après une année 2025 réussie avec le club francilien, Risser doit retourner à Strasbourg au mois de juin. Cependant, se faire une place au sein du club alsacien sera compliqué et le natif de Colmar pourrait poursuivre une aventure en Ligue 2. Les dirigeants stéphanois veulent tout de même prolonger Gautier Larsonneur. En fin de contrat l’an prochain, l’ancien portier de Brest va entamer des discussions dans les prochaines semaines pour allonger son bail dans le Forez. Le cas de Brice Maubleu va également être étudié. L’ancien de Grenoble est arrivé cet été de l’Isère pour occuper le poste de numéro deux. En cas d’une venue de Risser, l’homme aux 193 matchs de Ligue 2 restera-t-il à Saint-Etienne ? Un secteur défensif ou du mouvement est à prévoir cet été.