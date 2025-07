ASSE ‍: Kilmer récupère trois millions d'euros en un jour

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

En pleine préparation de la nouvelle saison de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne commence un grand ménage cet été. Le club du Forez veut se débarrasser de certains gros salaires et table sur une économie de plus de trois millions d’euros.

Kilmer poursuit son projet. Les nouveaux propriétaires de l’AS Saint-Etienne posent leurs pattes depuis l’an passé sur les Verts. L’ASSE a connu une relégation en Ligue 2 la saison passée. La présence dans l’antichambre de la Ligue 1 oblige une certaine cure d’austérité. Actif sur le marché des transferts, le board stéphanois veut également réduire la voilure sur le plan salarial. Plusieurs joueurs sont libérés de leur contrat et des économies seront réalisées sur le marché estival. Quatre départs ont déjà été cochés par les dirigeants. D’autres sont à prévoir sur la suite de l’été.

Trois millions en moins, Kilmer va à l’économie

ℹ️ Ibrahim Sissoko quitte le Forez où il aura porté à 53 reprises le maillot Vert et été l'un des éléments forts pour la remontée du club en 2024.



Le club tient à souligner son implication et lui souhaite une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs, celles de Bochum. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 30, 2025

Ce lundi, le club a officialisé le départ d’Ibrahim Sissoko vers Bochum. L’attaquant a été délaissé par Eirik Horneland et son salaire ne correspondait plus au temps de jeu donné. D’autres éléments seront libérés dans le Forez. À commencer par Anthony Briançon. Le défenseur s’est engagé du côté de Pau et libère 50 000 euros de salaire mensuel. Yunis Abdelhamid et Ibrahima Wadji vont également quitter le club selon le média Peuple Vert en ce 1er juillet très chargé. Le Marocain va s’engager du côté du FAR Rabat. Cela confirme une économie de 260 000 euros bruts par mois soit 3,1 millions d’euros au total sur l’année. Le média Peuple Vert précise que ce n’est que le début. Kilmer veut baisser les coûts tout en conservant une équipe compétitive sur le long terme. Dans un premier temps, l’AS Saint-Etienne tentera de remonter en Ligue 1. En attendant, Kilmer s’adapte à la Ligue 2 et la baisse de revenu qu’engendre une descente.