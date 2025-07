ASSE ‍: Kilmer est l'anti-Textor des Verts

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. La nouvelle direction du club stéphanois veut néanmoins tout faire pour remonter dans l'élite le plus rapidement possible.

L'AS Saint-Etienne n'a pas connu la saison espérée il y a quelques mois en Ligue 1. La marche était encore trop haute pour les Verts, qui sont logiquement descendus à l'échelon inférieur. Dans quelques semaines, l'idée sera de tout mettre en oeuvre pour viser la montée en fin de saison prochaine. La direction est prête à mettre les moyens qu'il faut afin d'y parvenir. Les fans et observateurs de l'AS Saint-Etienne peuvent même espérer connaitre un marché des transferts estival mouvementé, mais avec un vrai investissement solide et pas une prise de risques comme cela a été le cas chez les voisin et rival lyonnais. Larry Tanenbaum, patron de Kilmer Sports Ventures, est autrement plus riche, et largement moins délirant que John Textor.

L'ASSE, un projet qui rassure les fans du club

Ces dernières heures, Kilmer a en effet officialisé une augmentation de capital de plus de 31 millions d’euros. De quoi rassurer sur les intentions du groupe à long terme. Le groupe canadien avait promis de tout faire pour remettre l'ASSE sur le devant de la scène le plus rapidement possible. Malgré la descente vécue la saison passée, le projet est toujours bien en vie. Et le projet a tout de pérenne. Saint-Etienne a désormais un budget qui dépend de moins en moins des droits TV. Les supporters du club du Forez savent qu'aucune folie n'aura lieu cet été sur le mercato, mais des arrivées prochaines sont bien prévues. Un expert raconte même ces dernières heures au média Peuple Vert : « C’est un signal d’investissement long terme. Une fois transformé en capital, cet argent ne peut plus être retiré, à la différence d’un prêt ou d'une avance des actionnaires ». Pour rappel, l'AS Saint-Etienne débutera sa saison à Laval et ne devra pas se louper afin de partir du bon pied en Ligue 2. Un championnat que pourrait aussi rejoindre l'OL où un certain John Textor a, lui, dépensé l'argent qu'il n'avait pas.