ASSE : Khazri fait un aveu sur l'état du vestiaire stéphanois

Dans : ASSE, Ligue 1.

La victoire de l'AS Saint-Etienne, dimanche à Nîmes, a permis à la formation de Ghislain Printant d'abandonner la dernière place du classement de Ligue 1, mais elle ne règle pas tout, loin de là. Alors que les jours qui viennent devraient être décisifs quant à l'avenir de l'actuel entraîneur des Verts, du côté des joueurs de l'ASSE certains assument courageusement l'échec actuel sur le plan sportif. C'est notamment le cas de Wahbi Khazri, lequel ne veut pas que Ghislain Printant soit seul responsable de cette situation très compliquée pour l'AS Saint-Etienne avant de jouer en Europa League, puis de recevoir l'Olympique Lyonnais en L1 dimanche prochain.

Et Wahbi Khazri de plaider coupable. « C'est trop facile de parler que du coach. Il met une équipe en place mais nous sommes sur le terrain et nous devons nous bouger. Depuis le début de la saison, on est tous très, très moyen. Physiquement, techniquement, tactiquement. Je trouve qu'on ne fait pas les bons choix. On le paie cash et on est à la place où on doit être. Quand on fait un match comme dimanche, même si ce n'est pas une super rencontre, avec l'état d'esprit on peut faire de belles choses », prévient l'international tunisien, qui est cependant bien conscient que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ne feront pas de cadeau à Ghislain Printant.