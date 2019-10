ASSE : Khazri attaqué durement, il a répondu

Dans : ASSE, Ligue 1.

Auteur du premier but de l’AS Saint-Etienne, dimanche contre Amiens, Wabhi Khazri avait à cœur de répondre aux nombreuses critiques, dont celles de Claude Puel, qui lui tombaient dessus ces derniers jours.

Mis en cause par l’entraîneur de l’ASSE, qui lui avait clairement demandé un investissement physique supérieur, y compris à l’entraînement, l’attaquant tunisien des Verts a profité de la réception de l’ASC à Geoffroy-Guichard pour montrer qu’il était en mesure d’apporter un vrai plus à Saint-Etienne. Et après la rencontre, Wabhi Khazri a directement fait passer un message à ceux qui le critiquent assez violemment, affirmant même avoir eu une explication directe avec Claude Puel à quelques heures de la rencontre face à Amiens.

« Personnellement, je suis content d'avoir marqué. C'était une longue disette J'ai subi pas mal de critiques depuis le début de saison. J'avais à cœur de faire fermer quelques bouches. Ce que je fais depuis dix ans, ce n'est pas rien. C'est à moi de continuer. Je travaille bien à l'entraînement. J'ai eu une discussion dimanche matin avec l'entraîneur. Nous nous sommes dit les choses entre hommes. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi et moi ce que j'attendais de lui. J'ai répondu présent en montrant que j'étais un joueur décisif », a précisé Wabhi Khazri, qui n’a pas l’intention de laisser son image être écornée.