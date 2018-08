ASSE : Khazri accusé d'être un mercenaire, sa réponse est cash

Dans : ASSE, Ligue 1, Rennes.

Si les Verts se sont imposés face à Guingamp samedi soir (2-1), c’est en partie grâce à la belle première de Wahbi Khazri sous le maillot de l’AS Saint-Etienne. Auteur d’un but splendide, l’international tunisien a profité de cette soirée pour répondre à ceux qui l’ont accusé de privilégier Saint-Etienne à Rennes uniquement pour l’argent. Et le n°10 de l’ASSE est très cash : s’il avait fait de l’argent une priorité, ce n’est pas en Ligue 1 qu’il aurait signé...

« Si j'étais là pour l'argent, comme j'ai pu l'entendre, je serais parti à l'étranger parce que j'avais des propositions financières bien plus intéressantes. Moi, je suis un passionné de football, je regarde tous les matchs quand je le peux. Saint-Etienne, avec Marseille, c'est le club phare de la Ligue 1. Je ne suis pas là pour prendre mon argent à la fin du mois, je suis un compétiteur et je suis là pour amener l'équipe le plus haut possible » a confié Wahbi Khazri, visiblement très agacé par certaines déclarations. Pour rappel, Olivier Létang avait notamment piqué le Tunisien en sous-entendant qu’il avait privilégié l’ASSE à Rennes en raison de l’écart financier entre les deux propositions.