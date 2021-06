ASSE : Karamoh chez les Verts, ça bouge

Dans : ASSE.

Ancien joueur du SM Caen, et désormais à Parme, relégué en Serie B, Yann Karamoh pourrait revenir en Ligue 1 lors de ce mercato estival.

Formé à Malherbe, avant d’être transféré très jeune à l’Inter Milan, Yann Karamoh a bien du mal à confirmer les énormes espoirs placés en lui, lesquels lui avaient valu de fréquenter l’équipe de France dans toutes les catégories chez les jeunes. Mais à 22 ans, l’attaquant semble vouloir rebondir deux saisons seulement après son prêt puis son transfert de l’Inter pour Parme, club qui a terminé à la dernière place de Serie A avec seulement trois victoires et onze matchs nuls. Mais plutôt que de jouer à l’échelon inférieur, Yann Karamoh pourrait revenir en France, lui qui avait prêté par l’Inter à Bordeaux lors de la saison 2018-2019. Selon le site ParmaLive.com, l’ailier français serait sur les tablettes de l’AS Saint-Etienne, un club où son nom a été plusieurs fois cité.

Le média italien précise que Yann Karamoh vient de changer d’agent et qu’à deux ans de la fin de son contrat avec Parme il est clairement sur le départ après une saison marquée par des soucis physiques récurrents. ParmaLive affirme que l’ASSE apprécie énormément l’ancien attaquant de l’Inter mais que son prix, à savoir 5 millions d’euros, et son salaire actuel à Parme, sont des points qui bloquent pour l’instant les négociations éventuelles entre les Verts et Karamoh. Cependant l'AS Saint-Etienne aurait toujours un regard attentif sur ce dossier, et les ponts ne seraient pas coupés avec le club d'Émilie-Romagne, pas plus qu'avec le joueur, qui est lui prêt à faire des efforts pour relancer sa carrière en Ligue 1. Le dossier pourrait donc rapidement revenir dans l'actualité stéphanoise pour peu que chacun fasse des efforts.