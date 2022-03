ASSE : Jérémy Clément de retour ? Sa décision est prise

Dans : ASSE.

Par Nicolas Issner

Annoncé du côté de l'AS Saint-Étienne pour renforcer le staff la saison prochaine, Jérémy Clément a abordé le sujet. L'ancien stéphanois s'est dit chagriné par ces rumeurs.

C'est la saison des retours à l'AS Saint-Étienne. Après Bakary Sako cet hiver et une éventuelle arrivée de Rémy Cabella prochainement, c'est un autre ancien Vert qui a fait parler dans le Forez. En poste au FC Bourgoin-Jallieu en National 3, Jérémy Clément n'est cependant pas prêt de faire ses valises. En pleine bataille pour le maintien en Ligue 1, les Verts ont vu circuler le nom du jeune entraîneur de 37 ans. Mais l'ancien du PSG et de l'ASSE se plaît bien sur le banc du FCBJ et l'a fait savoir. « J’ai été chagriné par des rumeurs insistantes qui m’envoyaient à l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. Je ne sais pas d’où cela sort mais ce n’est pas le cas. Je n’ai reçu aucune offre de l’ASSE ni d’un autre club. Vu les enjeux sportifs qui sont les nôtres et vu le respect que j’ai envers le FCBJ, qui m’a donné ma chance de connaître ma première expérience d’entraîneur, je voulais que les choses soient claires. Vu ce que j’ai connu lorsque j’étais joueur, il y a forcément cette envie en moi de retrouver, un jour, le monde professionnel en tant qu’entraîneur. Mais je n’oublie pas tout ce que j’ai ici » a révélé Jérémy Clément au Dauphiné Libéré.

Une première année pleine de réussite au FCBJ

Après une carrière marquée par ses passages à l'Olympique Lyonnais (2003-2006), le PSG (2007-2011) et l'AS Saint-Étienne (2011-2017), Jérémy Clément est passé à autre chose en entamant une formation d'entraîneur, tandis qu'il a décidé de revenir jouer dans son département au FC Bourgoin-Jallieu en National 3. L'arrivée du Covid et du confinement aura mis fin à son activité professionnelle pour laisser place à celle d'entraîneur. Cette saison dans son groupe de N3, Jérémy Clément et le FCBJ sont seconds derrière Évian Thonon, un club cher à Pascal Dupraz, l'actuel coach de l'AS Saint-Etienne. De quoi laisser présager un retour dans un staff de Ligue 1 dans les prochaines années ? Peut-être, mais visiblement ce ne sera pas du côté de Geoffroy-Guichard.