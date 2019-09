ASSE : Ils ont fait honte aux Verts, il les dénonce !

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne se déplace dimanche à Angers, et compte tenu de la situation actuelle, les joueurs de Ghislain Printant ont tout intérêt à ramener au moins un point du stade Raymond-Kopa sous peine de mettre leurs supporters en colère. Car en plus d'une situation comptable très fragile en Ligue 1, l'ASSE sort d'une prestation assez pathétique jeudi soir en Europa League face à Genk. Pour Daniel Riolo, trop c'est trop, et le journaliste estime que désormais du côté des Verts il y a trop de soucis qui sautent aux yeux. L'heure est donc venue pour lui de balancer quelques missiles sur une formation stéphanoise qui n'est pas à la hauteur de son histoire.

Et Daniel Riolo d'y aller de bon coeur. « J'ai un argument en trois points. Mon point un c’est la caravane de Perrin, le point deux c’est le bide de Khazri et le point trois c’est la retraite en direct de Mvila, Debuchy, Cabaye et Printant. J’ai trouvé Saint-Etienne tellement ridicule et pathétique. Comment est-ce possible de se présenter ainsi en Coupe d’Europe ? », s'est interrogé le journaliste de RMC, qui estime que les choses doivent rapidement changer du côté de l'AS Saint-Etienne sous peine de voir une saison très compliquée se profiler.