ASSE : Il veut quitter les Verts, Sainté lui dit oui !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne ne comptait plus réellement sur Alexandros Katranis, et les dirigeants des Verts ont préféré accéder à la demande du défenseur grec.

Arrivé à l’ASSE lors du mercato 2017 en provenance de l’Atromitos Athènes, Alexandros Katranis n’aura pas réellement eu l’occasion de briller sous le maillot des Verts puisqu’un an plus tard il a commencé à enchaîner les prêts, dont le dernier la saison passée en Turquie à Hatayspor. Mais à un an de la fin de son contrat avec Saint-Etienne, et conscient que Claude Puel ne comptait pas du tout sur lui cette saison, le défenseur de 23 ans a demandé aux dirigeants stéphanois de le libérer dès maintenant de son dernière année d’engagement afin de lui faciliter les choses pour trouver un club.

À la demande de son défenseur grec, l'#ASSE a décidé de libérer Alexandros #Katranis de sa dernière année de contrat.



💚 Le club lui souhaite bonne continuation pic.twitter.com/4plBHoJsog — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 18, 2021

Conscient qu’il était impossible d’obtenir un transfert payant de Katranis, et que son départ allait permettre d’économiser dix mois de salaire, l’AS Saint-Etienne a donné son accord au défenseur grec et l’a donc libéré de son contrat. A priori, Alexandros Katranis auraient des touches en Turquie, mais les clubs intéressés refusaient de payer le moindre euro pour un transfert. Cet accord permet à l'ASSE et au défenseur grec de ne pas trop mal s'en tirer.