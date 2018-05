ASSE : Il veut investir 400 ME, l'ASSE n'y croit pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

A la surprise générale, les négociations avec Peak 6 ont échoué la semaine dernière. Ce qui va permettre à d’autres investisseurs de tenter leur chance dans le rachat de l’AS Saint-Etienne. Et selon les informations de France Bleu, Jacques Pauly qui a tenté de racheter les Verts en 2009, revient à la charge en avançant un projet de 400 millions d'euros. Homme d’affaires à la réputation sulfureuse, il prévoirait de racheter les Verts pour 40ME avant d’investir 100ME sur le mercato la première année et 400ME au total. « Aux vues des liens tissés avec les anciens Verts, la formation deviendrait une priorité absolue du projet sportif ».

Néanmoins, le média précise que plusieurs obstacles se dressent sur la route de Jacques Pauly. En premier lieu, la réputation de l’homme d’affaires qui a connu plusieurs mésaventures lorsqu’il a tenté de mettre les pieds dans le monde du sport français entre 1990 et 2000. De plus, « le timing paraît désormais bien trop serré pour qu'une vente se fasse, alors que les garanties financières méritent probablement d'être analysées en profondeur ». Ces derniers jours, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont répété qu’ils n’étaient pas dans l’obligation de vendre, et la candidature de Jacques Pauly ne semble pas vraiment prise au sérieux, et donc à même de les faire changer d'avis.