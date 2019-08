ASSE : Il a choisi les Verts au mercato, c'était une évidence

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain suite aux départs de Valentin Vada et de Youssef Aït Bennasser, l’AS Saint-Etienne a obtenu le prêt de Jean-Eudes Aholou, lequel est arrivé la semaine dernière en provenance de Monaco. Le joueur avait plusieurs sollicitations mais pour lui, rejoindre le Forez était une évidence comme il l’a indiqué en conférence de presse avant la première journée des Verts face à Dijon, samedi à 20 heures.

« L'ASSE est un club ambitieux. J'ai pu rencontrer mes partenaires et longuement parler avec le coach. Je suis très heureux d'avoir fait le choix de signer ici car j'ai senti qu'on me voulait vraiment. La ferveur incroyable du public, le fait de jouer l'Europa League, la qualité du groupe : l'ASSE peut me permettre de franchir un palier dans ma carrière. Je n'ai aucun sentiment de revanche, à part envers moi-même. Mon objectif est de prendre du plaisir, retrouver du temps de jeu et aider l'ASSE, qui reste sur une saison exceptionnelle » a confié celui dont le prêt ne comporte aucune option d’achat, et qui reviendra donc à Monaco l’été prochain.