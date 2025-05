ASSE ‍: Horneland tue les Verts, il révèle le scénario catastrophe

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'entraîneur norvégien arrivé cet hiver sur le banc de l'AS Saint-Etienne n'a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1. Bénéficiant de la confiance de ses dirigeants, Eirik Horneland inquiète terriblement un journaliste de L'Equipe.

Afin de tenter de relancer l'ASSE, qui commençait à plonger au classement de Ligue 1, Ivan Gazidis a déniché un entraîneur norvégien dans le but de remplacer Olivier Dall'Oglio, qui avait pourtant réussi à faire remonter Saint-Etienne en Ligue 1. Cependant, il n'y a pas eu de miracle, et après une ultime défaite face au TFC, samedi dernier à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne a été brutalement renvoyée en Ligue 2. Même si un faible espoir de repêchage est toujours là en raison de l'état financier d'autres clubs de L1, les Verts doivent se préparer pour la saison prochaine à l'échelon inférieur. Et justement, pour Bernard Lions, qui suit l'actualité des Verts depuis de très longues années pour L'Equipe, Eirik Horneland a déjà tout faux dans ses premières décisions concernant le retour au travail de ses joueurs.

L'ASSE rate déjà sa préparation pour la Ligue 2

L'expérimenté journaliste estime que faire revenir à l'entraînement les joueurs stéphanois le 19 juin prochain est une erreur colossale. « Pour la saison prochaine, il va falloir m’expliquer une chose. Tout le monde reprend fin juin-début juillet, sauf à Saint-Etienne. On va reprendre le 19, et on dit que c’est pour travailler, qu’on va pouvoir mettre nos principes en place. Mais je veux juste expliquer une chose à Monsieur Horneland, c’est que dans les joueurs qu’il va récupérer le 19 juin, il y en a à peu près les deux tiers qui ne seront plus là le 4 août pour le début du championnat. Donc, l’ASSE va faire une préparation physique de 8 semaines qui ne va servir strictement à rien, si ce n’est à l’occuper, car visiblement ce monsieur, quand il ne s’entraîne pas, il s’ennuie. Il va faire revenir des Stassin, des Davitashvili dont on sait qu’ils ne seront plus là la saison prochaine. Tu vas recruter des joueurs qui ne seront pas là le 20 juin. Ceux qui vont rester attaqueront le championnat en étant rôtis et cramés, ils en auront déjà plein le dos avec cinq ou six matchs de préparation. Horneland, là je ne comprends pas », a confié Bernard Lions dans le podcast Dessous de Verts.