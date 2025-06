ASSE ‍: Horneland rêve encore plus grand

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne tient sa première recrue du mercato. Les Verts ont levé l’option d’achat d’Ivrin Cardona. L’ancien brestois a signé un contrat jusqu’en 2028. Son entraineur en attend beaucoup concernant l’attaquant français en Ligue 2.

Ce lundi, l’AS Saint a officialisé lever l’option d’achat d’Irvin Cardona. Les Verts poursuivent leur mercato pour tenter de remonter en Ligue 1. Après une saison cauchemardesque dans l’élite du football français, le club du Forez tente de relancer un cycle vertueux. Avec 77 buts encaissés en Ligue 1, les hommes d’Erik Horneland vont devoir se renforcer défensivement. Sur le plan offensif, l’ASSE tente de conserver les joueurs présents ce qui est le cas avec Cardona. Lors de l’officialisation, le technicien norvégien s’est exprimé sur la venue de l’ancien joueur de Augsbourg lié jusqu’en 2028. Il aurait lui-même demandé de lever l'option d'achat selon le média Peuple Vert.

Cardona et un projet reconstruction

🎩 Eirik Horneland a lui même demandé à ce que le club lève l'option d'achat d'Irvin Cardona.



(@PeupleVertFr) pic.twitter.com/FJ6bz0Xn8F — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) June 4, 2025

Horneland a confiance en son joueur et l’ancien entraineur du SK Brann est heureux de retrouver Cardona. Arrivé à l’hiver, l’attaquant français a inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en Ligue 1. Après un premier exercice réussi avec les Verts en Ligue 2 la saison passée, Cardona sera attendu. Horneland le sait : « Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec Irvin dans le projet de reconstruction de l’ASSE. Il a démontré toutes ses qualités lors de ses deux prêts au club. Dorénavant, il va pouvoir s’inscrire dans la durée et progresser sereinement avec le reste de l’équipe. Ensemble, nous avons de grandes attentes quant à son potentiel, que nous espérons voir pleinement s’épanouir dans les années à venir, » explique l’entraineur Norvégien dans un communiqué. Reste pour l’AS Saint-Etienne de tenter de conserver Lucas Stassin très prisé sur le mercato.