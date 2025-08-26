ASSE ‍: Horneland prépare une surprise XXL

Dans : ASSE.

Très actif depuis le début du mercato, l’ASSE n’a peut-être pas terminé de surprendre ses supporters. Le club stéphanois pourrait notamment frapper un grand coup dans le dossier Benjamin Bouchouari.

Acteur principal du mercato en Ligue 2 avec 25 millions d’euros dépensés pour recruter Ekwah, Lamba, Ferreira, Cardona, Stojkovic, Annan, Jaber ou encore Bernauer, l’AS Saint-Etienne s’est bâti un effectif qui doit absolument réussir à monter en Ligue 1 en mai prochain. Eirik Horneland le sait, il n’aura aucune excuse cette saison s’il n’arrive pas à atteindre son objectif. Le mercato n’est toutefois pas encore terminé et d’ultimes surprises sont encore possible. Au rayon des départs, le nom de Benjamin Bouchouari revient avec insistance depuis le début de l’été.

Et si Bouchouari restait à l'ASSE ?

Plutôt bon en Ligue 1 la saison dernière, le milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat. L’ASSE souhaite donc s’en séparer et plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt tout au long de l’été, en Turquie ou encore en Espagne et en Grèce. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé avec aucun club et à une semaine de la fin du mercato, une petite musique commence à faire son apparition dans le Forez. Selon les informations du site Peuple Vert, conserver Benjamin Bouchouari une dernière saison n’est plus un scénario totalement impossible.

Ce qui était inenvisageable il y a encore quelques semaines est désormais une vraie option dans l’esprit d’Eirik Horneland. L’entraîneur norvégien se verrait bien conserver le milieu de terrain marocain de 23 ans. Horneland a toujours beaucoup apprécié le joueur passé par le Roda JC et n’envisage pas une seconde de le mettre au placard s’il venait à rester, en dépit de sa situation contractuelle. Une belle surprise sur laquelle les supporters stéphanois ne cracheront pas non plus, s’ils peuvent profiter lors de la saison 2025-2026 de la qualité de Benjamin Bouchouari au milieu de terrain. Cela aurait en plus le bénéfice d’accentuer la concurrence au milieu de terrain, où Jaber, Tardieu et Moueffek sont installés depuis le début de la saison.