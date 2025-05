ASSE ‍: Horneland finalement viré ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la relégation de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, l'entraîneur norvégien sait que forcément son avenir n'est pas assuré, même si tout le monde affirme qu'Eirik Horneland ne sera pas licencié.

Arrivé sur le banc de l'ASSE cet hiver afin de remplacer Olivier Dall'Oglio, Eirik Horneland n'a pas réussi à sauver la place des Verts en Ligue 1. Nombreux sont ceux qui reprochent au technicien déniché par les nouveaux propriétaires de n'avoir pas tenu compte de son effectif pour faire ses choix tactiques, et s'être entêté au point d'envoyer Saint-Etienne en Ligue 1 après seulement une saison passée dans l'élite. C'est d'ailleurs la première fois de sa longue histoire que l'ASSE fait ainsi l'ascenseur. A priori, Eirik Horneland semble bien parti pour être celui qui aura pour mission de ramener les Verts en Ligue 1 dès la saison prochaine. Ivan Gazidis semble serein, et tout est clair...ou presque. Même si les médias affirment que le Norvégien ne craint rien, ce dernier connaît la réalité du football et il a reconnu que son avenir n'était pas du tout acté.

L'ASSE n'a pas encore tranché pour Horneland

Évoquant sa situation personnelle juste après la défaite face à Toulouse, qui a scellé le destin de l'AS Saint-Etienne, Eirik Horneland est resté très prudent. « Est-ce que la saison prochaine se fera avec moi ? C’est une question un peu hâtive. On vient juste de perdre ce match et d’être relégués. C’est tout à fait différent de ce que j’avais envisagé en arrivant au mois de janvier. Quand je suis arrivé en janvier, on a vraiment voulu mettre en place un style de jeu, donner de l’énergie à l'équipe, voulu développer des joueurs et se maintenir. On a partiellement réussi sur certains points, mais pas à se maintenir, c’est ma responsabilité. On a vu une certaine progression, malheureusement ça n’a pas été assez consistant sur la durée. C’était mon challenge donc c’est aussi ma responsabilité, je prends l’entière responsabilité sur cette relégation », a confié l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui va désormais attendre la décision de ses dirigeants.