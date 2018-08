ASSE : Honorat signe à l'ASSE, mais reste en prêt à Clermont

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Ligue 2.

L'AS Saint-Etienne a officialisé ce mardi après-midi la signature de Frank Honorat jusqu'en 2023, le milieu offensif restera toutefois en prêt à Clermont-Ferrand jusqu'à la fin de l'actuelle saison de Ligue 2.

« Après Wahbi Khazri, Timothée Kolodziejczak et Rémy Cabella, l’ASSE enregistre l’arrivée d’une quatrième recrue avec Franck Honorat. L’attaquant évoluant au Clermont Foot s’est engagé pour cinq ans avec le club stéphanois qu’il rejoindra lors de l’été 2019. Il est en effet prêté une saison au CF63, actuellement classé 14e de Ligue 2 (...) Avec le club auvergnat, il se révèle totalement lors de la deuxième moitié de la saison 2017-2018. Il inscrit 2 buts et réussit 5 passes décisives lors des 11 derniers matches, participant grandement au bon exercice du Clermont Foot, finalement 6e au soir de l’ultime journée de championnat. Au total, il marque 3 buts et effectue 6 passes décisives en 35 apparitions. Le 11 août dernier, malgré la défaite de son équipe (2-3), il se signale encore face au FC Metz en signant 2 passes décisives. Franck Honorat a été sélectionné en équipe de France U16, U17, U18 et U19. Au total, il compte 11 sélections avec les différentes catégories de jeunes. Ce pur joueur de couloir, rapide, tonique et explosif, apprécie particulièrement le côté droit de l’attaque, où sa qualité de centre est précieuse. Capable d’éliminer et de créer des décalages, il est devenu, à son poste, l’un des meilleurs spécialistes de Ligue 2 », indique l’AS Saint-Etienne concernant son nouvel attaquant.