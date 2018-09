ASSE : Hervé Penot hésite sur la vraie place de l'ASSE en L1

Dans : ASSE, Ligue 1.

Contre toute attente, et en attendant le résultat des matches MHSC-Nîmes et LOSC-OM, c'est l'AS Saint-Etienne qui ce dimanche est le dauphin du Paris Saint-Germain. De quoi forcément emballer les supporters des Verts, lesquels n'étaient pas réellement d'une confiance absolue il y a seulement huit jours. Mais avec trois victoires consécutives, l'ASSE a décollé subitement et peut désormais avoir quelques espoirs.

Cependant, s'il ne nie pas la belle performance de l'AS Saint-Etienne, Hervé Penot calme l'euphorie qui pourrait éventuellement gagner les rangs stéphanois. « On n’est pas deuxième de Ligue 1 comme cela par hasard et d’un coup de baguette magique. En revanche le jeu pratiqué par Saint-Etienne pour l’instant ne me met pas sur les fesses, car même si Monaco est en crise et avec des gamins de 18 ans, ils se sont procurés cinq occasions contre l’ASSE et pouvaient faire un coup à Geoffroy-Guichard. A Toulouse, la victoire est un cadeau invraisemblable des joueurs toulousains, donc.... », a confié, sur la chaîne L'Equipe, le journaliste, histoire de relativiser le classement des Verts...tout en le saluant quand même.