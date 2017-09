ASSE : Herbin furieux de voir un ASSE aussi agressif

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'est contentée d'un nul (2-2) dimanche contre Rennes à Geoffroy-Guichard. Un match dont on retiendra surtout les mauvais coups, à l'image de ce geste de Théophile-Catherien sur Sarr. Et cela est d'autant plus étonnant que l'ASSE n'est pas vraiment coutumière de ce genre d'attitude, les Verts n'ayant jamais été catalogués comme une équipe dure. Alors, ce mardi, Robert Herbin se pince le nez devant le spectacle proposé dans le Chaudron. Car, dans Le Progrès, l'ancien entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne avoue avoir été dépité devant cette agressivité.

« J’ai vu des gestes agressifs. Et cela s’est fait au détriment de la lucidité. Je n’ai pas aimé cette mentalité. L’agressivité n’apporte rien, la détermination apporte beaucoup et c’est un tout. L’agressivité est quelque chose que je condamne. Tout le monde utilise ce terme mais, en ce qui me concerne, je ne l’ai jamais employé devant mes joueurs. L’agressivité ne permet pas à une équipe de s’imposer. Par contre, la détermination, elle, a un poids plus évident », a prévenu Robert Herbin, déçu de voir les joueurs d'Oscar Garcia confondre les deux.