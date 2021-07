ASSE : Hamouma prolonge, la surprise des Verts !

Dans : ASSE.

Libre depuis la fin de son contrat avec l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma a finalement signé un contrat d'une saison avec les Verts.

C'est via une vidéo facétieuse que l'ASSE a dévoilé une nouvelle qui a fait le bonheur des supporters stéphanois si l'on en croit les réactions sur réseaux sociaux. En effet, Romain Hamouma, qui avait été annoncé dans plusieurs clubs maintenant qu'il n'était plus sous contrat avec Sainté, va finalement continuer sa carrière à l'AS Saint-Etienne pour un an de plus.

« Presque neuf ans jour pour jour après sa première signature avec l'AS Saint-Étienne, Romain Hamouma prolonge l'aventure dans le Forez. Ce lundi 21 juillet, le numéro 21 des Verts s'est en effet engagé avec son club de cœur pour une nouvelle saison. Tout un symbole. Il s'agit du quatrième contrat paraphé par Romain Hamouma avec l'ASSE, preuve de son attachement à Sainté. Au fil des ans, le natif de Lure s'est imposé par la justesse de son jeu comme un leader d'attaque. Il a contribué aux plus belles performances collectives de ses dix dernières années, de la conquête de la Coupe de la Ligue 2013 à la qualification pour la finale de la Coupe de France 2020, en passant par plusieurs épopées européennes et des victoires significatives dans les derbys », rappelle l'AS Saint-Etienne au sujet de l'attaquant.

« Je suis très heureux. C’était une évidence de continuer à l’ASSE. Je ne savais pas que j’allais autant m’installer. Dix ans, c’est énorme. C’est mon club, je suis très bien ici. J’ai envie de continuer à travailler pour l’équipe. J’attends impatiemment les retrouvailles avec le Peuple Vert. Le Chaudron plein me manque. J’ai envie de faire descendre les tribunes, je ne pense qu’à ça », a confié Romain Hamouma sur le site des Verts.