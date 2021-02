ASSE : Hamouma blessé et absent 5 semaines

Dans : ASSE.

Pour un coup dur, c'est un vrai coup dur pour l'AS Saint-Etienne. Romain Hamouma sera absent pendant 5 semaines suite à une blessure à la cuisse.

Même si la victoire de dimanche dernier à Geffroy-Guichard contre Metz a donné le sourire à Claude Puel et ses joueurs, confirmant le regain de forme de l'AS Saint-Etienne, il y avait tout de même un motif de tristesse du côté du vestiaire stéphanois. En effet, la sortie sur blessure de Romain Hamouma juste après la pause n’annonçait rien de bon pour celui qui est le meilleur buteur des Verts cette saison. Et ce mercredi Le Progrès confirme la mauvaise nouvelle puisque l’ancien caennais souffre d’une lésion musculaire au bas de la cuisse et selon le staff médical de l’AS Saint-Etienne il sera absent cinq semaines.

Le quotidien régional a fait les comptes pour Romain Hamouma, ce dernier va donc manquer six matchs, dont cinq de Ligue 1, ce qui n'est évidemment pas un cadeau à l'heure où l'ASSE commençait à retrouver des couleurs avec sept points pris lors des trois derniers matchs.