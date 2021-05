ASSE : Green numéro 1 à Sainté, fin du débat

Dans : ASSE.

Auteur encore une fois d'un match éblouissant avec l'AS Saint-Étienne dimanche à Lille, Etienne Green est bien parti pour rester titulaire dans les buts des Verts la saison prochaine.

En dehors des supporters de l’ASSE, le grand public ne connaissait pas Etienne Green, devenu titulaire dans les buts des Verts il y a quelques matchs après la blessure de Jessy Moulin. Alors que ce dernier avait fini par succéder à Stéphane Ruffier, c’est son jeune coéquipier qui va probablement le priver du numéro 1 la saison prochaine. Etienne Green, fils d’un supporter anglais de l’AS Saint-Étienne et présent chez les Verts depuis qu’il a 11 ans, a profité de la chance qui lui avait été donnée par Claude Puel pour démontrer son immense talent. Dimanche soir, face à Lille, le portier stéphanois a marqué les esprits en réalisant notamment une énorme parade en fin de match. De quoi lui promettre un brillant avenir à l’ASSE et un accueil bouillant de la part du Peuple Vert quand Geoffroy-Guichard va retrouver du public.

Interrogé ce mercredi dans Le Progrès, Robin Huc, ancien gardien de but de Saint-Étienne, de Toulouse et de Nice, dont il a été entraîneur adjoint des gardiens, dit tout le bien qu’il pense du portier de 20 ans. « Sur le coup franc qu’il dévie sur le poteau, j’avoue que sa parade m’a vraiment interpellé. Etienne Green affiche une sérénité totale et il réalise l’arrêt dans un match où il ne touche pas trop de ballons. Il faut se distinguer au bon moment. Je suis impressionné, c’est la classe des grands gardiens. Il dégage quelque chose c’est indéniable, c’est clair net et précis. Je lui tire mon chapeau. Ce sera peut-être plus difficile pour lui à la reprise de la saison car il n’évoluera plus sous le sceau de l’insouciance, mais vu le potentiel qu’il présente, il y a fort à parier que l’on entendra encore parler de lui » explique, dans le quotidien régional, Robin Huc, persuadé que Green va faire voir la vie en rose aux Verts.