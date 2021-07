ASSE : Green explose et fait une victime

Dans : ASSE.

Titulaire en début de saison dernière, Jessy Moulin a perdu sa place dans les buts de l’ASSE au profit d’Etienne Green.

Formé à Saint-Etienne, le gardien de 20 ans a épaté tout le monde en l’espace d’une dizaine de matchs avec les professionnels. De toute évidence, Claude Puel en fera le gardien n°1 de l’ASSE pour la saison à venir, d’autant qu’Etienne Green a prolongé son contrat en faveur de Saint-Etienne jusqu’en juin 2024 il y a quelques semaines. Logiquement, l’éclosion d’Etienne Green au plus haut niveau va faire des victimes en interne, à commencer par Jessy Moulin. Doublure historique de Stéphane Ruffier, le gardien de 35 ans avait enfin obtenu une place de titulaire. Devant la déception de redevenir remplaçant, il pourrait faire ses valises et un promu en Ligue 1 s’intéresse à lui selon Loïc Tanzi, journaliste pour RMC.

« Troyes est à la recherche d’un gardien depuis plusieurs jours. Priorité est donnée à Yohann Pelé, libre après la fin de son contrat à l’OM, mais Jessy Moulin (Saint-Etienne) est également une piste sérieuse » a publié sur Twitter l’insider de la radio, pour qui c’est un duel de gardiens très expérimentés qui va se jouer dans les prochains jours à Troyes. Doublure de Steve Mandanda depuis de longues années à Marseille, Yohann Pelé est désormais libre et figure en haut de la short-list de l’ESTAC. Mais le profil similaire de Jessy Moulin plaît également aux décideurs aubois. Reste maintenant à voir ce que Saint-Etienne réclamera en cas de transfert de Jessy Moulin, et qui l’ASSE ciblera pour compenser son éventuel départ. Au poste de gardien de but, Saint-Etienne compte deux autres joueurs sous contrat professionnel avec le Sénégalais Boubacar Fall et Stefan Bajic. Dans l’idéal, les Verts aimeraient que les situations de tous ses gardiens soient clarifiés avant le début du championnat le week-end du 8 août.