ASSE : Green a prolongé, affaire réglée chez les Verts !

Dans : ASSE.

Etienne Green sera titulaire ce dimanche avec l'AS Saint-Etienne contre le PSG. Une bonne nouvelle pour le jeune gardien qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024.

Jessy Moulin et Stefan Bajic étant absents pour le déplacement de ce dimanche au Parc des Princes, c’est Etienne Green, le troisième gardien de but de l’AS Saint-Etienne qui sera dans les cages des Verts face au Paris Saint-Germain, et cela pour la troisième fois consécutive. Du haut de ses 20 ans, Green a rendu deux copies de haute tenue puisque l’ASSE s’est imposée deux fois dans des matchs décisifs pour le maintien, c’était contre Nîmes et Bordeaux. De quoi entrer un peu plus dans le coeur des supporters de l’AS Saint-Etienne, lesquels sont fans de ce joueur baptisé Etienne par des parents supporters du club alors qu’ils vivaient en Angleterre.

Et ce dimanche, une bonne nouvelle a été dévoilée concernant Etienne Green, puisque différents médias annoncent que même si l’ASSE n’a rien communiqué sur ce sujet, le gardien de but a prolongé son contrat avec Saint-Etienne jusqu’en 2024. Green arrivait dans les derniers mois de son engagement actuel avec le club du Forez et il était hors de question pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo de voir partir libre celui qui constitue l’un des joueurs d’avenir du club.