ASSE : Gnagnon a signé, et maintenant au régime !

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Thioub, Sako et Bernardoni, Saint-Etienne est sur le point d’accueillir deux recrues de plus : Joris Gnagnon et Eliaquim Mangala.

La deuxième phase du mercato de Saint-Etienne va permettre au club forézien de boucler les signatures de deux renforts supplémentaires cet hiver. Après avoir enregistré dans un premier temps les arrivées de Thioub, Sako et Bernardoni, l’ASSE va accueillir deux défenseurs centraux. Libre de tout contrat, Eliaquim Mangala devrait renforcer la défense stéphanoise au même titre que Joris Gnagnon. Si la venue de l’ex-défenseur central du FC Porto et de Manchester City est une surprise, celle de Gnagnon n’en est pas une. Et pour cause, celui qui a porté les couleurs du Stade Rennais et du FC Séville est à l’Etrat depuis fin novembre. Mais à ce jour, Joris Gnagnon n’avait pas encore signé son contrat en faveur de Saint-Etienne.

Gnagnon en surpoids, pas Mangala

Selon les informations obtenues par But, c’est maintenant chose faite. En effet, Joris Gnagnon a paraphé un contrat de six mois en faveur de l’ASSE. Mais selon le média, la forme physique -ou plutôt la méforme- de l’ancien défenseur du FC Séville risque de faire polémique à Saint-Etienne. Et pour cause, Joris Gnagnon serait en « surpoids » selon le média, qui explique que le joueur ne sera pas opérationnel avant plusieurs semaines, ce qui pose question sur l’utilité de sa signature dans la mesure où il ne s’est engagé que pour six mois. De son côté, Eliaquim Mangala, qui doit aussi débarquer à Saint-Etienne, serait lui dans une forme physique bien plus conforme avec le haut-niveau et devrait être en mesure de pouvoir aider l’ASSE dès son arrivée. Dans le secteur offensif, les Verts espèrent par ailleurs boucler la venue de Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) ou de Serhou Guirassy (Rennes). Mais à ce jour, ces deux dossiers ne se sont pas encore décantés…