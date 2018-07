ASSE : Gilles Favard fait tout exploser dans le dossier ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis vendredi soir, et la sortie détonnante de Jean-Louis Gasset sur les promesses non-tenues par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne, le vent s'est levé au-dessus de l'Etrat. Et dans l'attente de la réunion de lundi entre l'entraîneur des Verts et le duo Roland Romeyer-Bernard Caïazzo, l'ambiance s'est singulièrement tendue autour de l'ASSE, la possibilité d'un départ de Jean-Louis Gasset étant même timidement évoqué. C'est dans ce contexte que Gilles Favard, le consultant de la Chaîne L'Equipe a fait entendre sa voix via Twitter.

Et celui que l'on surnomme le Spectre a été à la hauteur de sa réputation en balançant ses vérités. « Vantier (salaire : 20.000 euros par mois) ex-agent et vendeur de voitures que connait-il du foot ? Tout mis bout-a-bout + 2 présidents absents et présents a la fois. Je trouve que l'ASSE s'en sort plutôt bien mais attention a la chute. Financière et sportif ils sont au bord du ravin ! (...) Paquet recruté pour trouver des nouveaux investisseurs et des contrats publicitaire (salaire : 25.000 euros par mois ) passe son temps a s'occuper du sportif. Ce qui agace JL Gasset. Rocheteau ( 25.000 euros par mois) directeur sportif a quoi sert -il ? (...) Ne pas oublier, l'argent c'est Caiazzo qui l’a ! Romeyer lui il vit sur le club et là les problèmes sont là et bien là .............compliqué tout ça dommage !! », constate un Gilles Favard, qui visiblement à ses infos dans les coulisses de l'AS Saint-Etienne.