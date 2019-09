ASSE : Ghislain Printant ne démissionnera pas

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans la foulée de la défaite de l'AS Saint-Etienne ce mercredi soir contre Metz, un résultat qui laisse les Verts à la 19e place de Ligue 1, Ghislain Printant s'est présenté en conférence de presse. Et dans le climat qui l'entoure depuis dimanche dernier, l'entraîneur de l'ASSE n'a pas échappé à une question sur son avenir personnel. Ghislain Printant a clairement confirmé qu'il n'avait l'intention d'abandonner son poste, et qu'il souhaitait continuer sa mission. « Je veux arriver à enrayer cette spirale. On a montré un visage offensif mais insuffisant pour inquiéter cette équipe de Metz. C'est un moment difficile. Il faut prendre du recul. Il y a des choix à faire », a expliqué le technicien stéphanois, qui n'aura peut-être pas le dernier mot dans ce dossier. C'est désormais vers Roland Romeyer et Bernard Caïazzo que les regards se tournent.