ASSE : Gérard Farison est mort

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Agé de 77 ans, Gérard Farison, défenseur de l'AS Saint-Etienne de la grande époque, est décédé ce mercredi.

Membre de la mythique équipe stéphanoise qui régnait en France et faisait même trembler l’Europe, Gérard Farison s’est éteint ce mercredi à l’âge de 77 ans. Souffrant depuis quelques années de la maladie d’Alzheimer, celui qui avait porté à 412 reprises le maillot des Verts, et une seule fois le maillot de l’équipe de France, possédait l’un des plus beaux palmarès du football français avec cinq titres de Champion de France et trois victoires en Coupe de France. Malheureusement, il avait raté sur blessure la fameuse finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions contre le Bayern Munich en 1976.