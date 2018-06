ASSE : Geoffroy-Guichard géré par l'ASSE jusqu'en 2030 !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Depuis le mois de février dernier, l’AS Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole (SEM) avaient annoncé un accord pour l’exploitation du Stade Geoffroy-Guichard.

Quatre mois plus tard, les deux parties vont enfin se retrouver dans l’enceinte stéphanoise pour signer la convention vendredi 15 juin, annonce le quotidien régional Le Progrès. L’occasion de prolonger leur contrat qui expire à la fin du mois. Quant au prochain bail, il portera sur une durée de 12 ans.

Autrement dit, les Verts seront les seuls et uniques locataires du stade, qui appartient toujours à la ville de Saint-Etienne, jusqu’en 2030. Ainsi, le club dirigé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer pourra utiliser les installations de Geoffroy-Guichard de façon permanente et exclusive. Un confort non négligeable, notamment lors des jours de match et surtout la possibilité pour l'AS Saint-Etienne d'investir dans le stade, sans avoir le sentiment de jeter l'argent par les fenêtres.